Кремль: вопрос о полетах дронов 9 мая решают спецслужбы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать идею о запрете полетов дронов 9 мая, отметив, что такие решения принимаются по усмотрению спецслужб.

"Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы", – указал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что именно спецслужбы занимаются обеспечением безопасности, поэтому эти решения – полностью их прерогатива, пишет Смотрим.