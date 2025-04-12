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Космонавт рассказал про любимую еду в космосе

12 апреля 2025 12:57
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Космонавт рассказал про любимую еду в космосе

Экипаж российского сегмента МКС получает одинаковый рацион, рассчитанный на 16 суток. При этом все позиции в нем (супы, закуски, вторые блюда, десерты) каждый день новые. Спустя 16 суток весь порядок блюд повторяется с начала, рассказал Герой России, космонавт Сергей Корсаков гастрономическому проекту «Известий» «Еда без границ».

Космонавты получают ту еду, к которой привыкли на Земле, например говяжий язык грибы, фасоль, тыквенный или чечевичный суп и даже деликатесы вроде черной икры. Наш собеседник особенно выделил вкусные рыбные консервы с щукой, лососем, красной и белой рыбой. Он признался, что многие продукты он впервые попробовал именно в космосе. В 2022 году на день космонавтики на борт МКС доставили тортики «Москва» в тюбиках, что добавило всей команде праздничного настроения.

«Часть еды нам доставляется в герметичных пакетах в сублимированном, то есть высушенном виде, — рассказал космонавт Корсаков. — Мы на станции заправляли их водой и через 15 минут получали будто бы свежеприготовленное блюдо. Другая часть еды, в основном это мясо и рыба, доставляется в виде консервов. А в тюбиках, как бы романтично это не представлялось, у нас сейчас практически нет еды, только приправы и мед».

Любимым приемом пищи на орбите у Корсакова был завтрак, в который обязательно входили кофе и творожок с курагой и орехами. Он также добавил, что поскольку работа в космосе происходит в замкнутой среде с одними и теми же людьми, космонавты пытаются найти разнообразие именно в еде.

«Через несколько месяцев продуманный рацион начинает надоедать, поэтому мы наладили бартер с нашими иностранными коллегами, — признался космонавт. — Раз в пару недель набирали целый мешок нашей российской еды, которая им нравилась, прилетали к ним, вручали продукты, а взамен получали мешок американской, европейской или японской еды, и уже делили между собой, кто что больше любит».

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