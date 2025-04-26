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Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая

26 апреля 2025 10:25
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Концерт на Красной площади исключили из плана мероприятий на 9 мая

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое исключает концерт на Красной площади из планов мероприятий по празднованию Дня Победы. В правительстве решили оставить праздничный фейерверк, следует из документа.

Концерт должен был финансироваться из федерального бюджета. Ответственными за его проведение были назначены множество ведомств, среди которых администрация президента, управделами президента, Минобороны, МЧС, МВД, правительство Москвы и Государственный Кремлевский дворец. Это следует из предыдущей версии плана мероприятий, которое правительство согласовало еще в мае прошлого года.

Концерт и фейерверк были указаны в третьем пункте плана мероприятий. В обновленном пункте остался только фейерверк. За его запуск ответственны все те же ведомства, кроме Государственного Кремлевского дворца, пишет Коммерсантъ. 

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