Компании в России стали проще относиться к офисному дресс-коду

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Большинство компаний (35%) ограничиваются рекомендациями по стилю без строгого контроля, тогда как 30% сохраняют официальный дресс-код. Каждый пятый сотрудник может выбирать одежду свободно, и лишь 12% сталкиваются с негласными ожиданиями. Об этом 25 июля «Известиям» рассказали аналитики SOKOLOV и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

Выяснилось, что тренды последнего года свидетельствуют о смягчении правил: 42% россиян отмечают демократичный подход к офисной одежде, а 22% наблюдают рост лояльности к самовыражению. Только 8% респондентов заметили возвращение формальности.

«Современный офисный стиль всё реже требует жестких рамок. Украшения и детали гардероба становятся инструментами самовыражения, сохраняя при этом уместность. Главное — баланс между индивидуальностью и аккуратностью», — поделилась директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина.

Конфликты из-за внешности возникают редко: 30% сотрудников ценят свободу самовыражения, а 29% вовсе не обсуждают эту тему. Лишь 4% регулярно сталкиваются с замечаниями. Чаще всего в офисах обсуждают поведение (39%), тогда как внешний вид (18%), татуировки (12%) или прически (7%) привлекают меньше внимания.

Влияние стиля на карьеру остается неоднозначным. Для 30% он важен только в публичных ролях, 25% считают, что излишняя экстравагантность может мешать. При этом 22% уверены, что первое впечатление формирует одежда, а 23% делают ставку исключительно на профессионализм.

Аналитики отметили, что современные компании постепенно отказываются от жестких стандартов, позволяя сотрудникам подчеркивать индивидуальность в рамках делового стиля.