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Количество выявленных коррупционных преступлений в РФ выросло на 24%

16 июня 2025 09:19
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Количество выявленных коррупционных преступлений в РФ выросло на 24%

Количество выявленных коррупционных преступлений в РФ выросло на 24% в первом квартале 2025 года, сообщили РБК в Генпрокуратуре. Зафиксировано 15 458 таких преступлений против 12 466 за первый квартал 2024 года. Доля таких преступлений в общем массиве выросла с 2,6% до 3,2%.

60,9% коррупционных дел связаны со взятками (возросло с 7300 до 9418 случаев, на 29%). При этом доля мелкого взяточничества снизилась до 20,3% от общего числа взяток (против 48,2% в 2017 году), хотя в абсолютных цифрах его выявляемость выросла почти на треть. Число пресеченных случаев получения взятки возросло на 25,9% (с 2707 до 3409) и превысило факты дачи на 549.

Резко выросло количество коррупционных преступлений, совершенных организованными группами (на 46,5%, с 1102 до 1614 случаев) и в крупном/особо крупном размере (на 65,7%, с 2254 до 3735). К ответственности привлекли 5478 человек (в первом квартале 2024 года — 4856).

«Уже не первый год стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей превышает размер материального ущерба, причиненного коррупционными преступлениями»,— отмечают в ведомстве. В 2024 году ущерб от коррупции составил 30,4 млрд руб. Добровольно погашено 5,4 млрд руб., а изъято имущество на 36,4 млрд руб., пишет Коммерсантъ.

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