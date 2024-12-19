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Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 31

19 декабря 2024 09:23
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Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 31

Количество пострадавших после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области выросло до 31 человека. Об этом 19 декабря сообщили в РЖД.

«По уточненной информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск – Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них пять детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.

В сообщении также уточняется, что компания готова оказать помощь пострадавшим, они смогут пройти бесплатное лечение и реабилитацию. А семьям погибших РЖД выплатит по 2,2 млн рублей.

На месте происшествия продолжаются восстановительные работы. Как рассказал «Известиям» журналист Никита Лоскутников, специалисты разбирают завалы.

«Отбуксировать вагоны еще не успели, а на станции Княжая по-прежнему нет напряжения в контактной сети. Пассажиров отправили дальше в уцелевших восьми вагонах, а здесь вовсю идут восстановительные работы», — сказал он.

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых.

 

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