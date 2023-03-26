Какие изменения ожидают россиян в апреле?

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Индексация социальных пенсий, тестирование цифрового рубля, уменьшение норм беспошлинного ввоза товаров и весенний призыв на срочную службу - подборку составил Смотрим.

Повышение пенсий

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,3%, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Повышение выплат коснется почти 4 миллионов россиян. Социальная пенсия выплачивается по старости (их получают те, у кого не хватает стажа работы), по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям-сиротам до 18 лет (а при их обучении по очной форме – до 23 лет). Данная социальная выплата индексируется ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера. Перерасчет происходит автоматически, никуда обращаться не нужно. Таким образом, за год (с апреля 2022 года) размер социальных пенсий вырастет на 13,3%.

Весенний призыв

1 апреля в России стартует весенний призыв на срочную службу в армию.

В конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призывников с 18 лет до 21 года, а предельный возраст – с 27 до 30 лет. Также глава Минобороны считает нужным дать возможность призывникам уже с первого дня службы подписывать контракт. Президент России идею концептуально поддержал, однако на данный момент соответствующие изменения в законодательство еще не подготовлены.

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в этом году весенний призыв, скорее всего, будет проводиться по старым правилам, без учета увеличения призывного возраста.

Цифровой рубль

Банк России с 1 апреля запускает пилотный проект по тестированию операций с цифровым рублем на реальных клиентах. Участие в нем примут 13 банков, подтвердившие свою техническую готовность к нововведению.

Как отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, на первом этапе количество клиентов и возможных операций будет ограничено, обычные клиенты не смогут участвовать в тестировании. Однако после завершения этого этапа регулятор сможет определить, как будет масштабировать использование цифрового рубля.

Цифровой рубль должен стать новой формой национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег.

Пошлины на товары

С 1 апреля нормы беспошлинного ввоза заграничных товаров для личного пользования при заказах в онлайн-магазинах снизятся в 5 раз – с 1000 евро до 200 евро. При превышении лимита россиянам придется платить пошлину в размере 15% от суммы заказа, но не менее 2 евро за 1 кг. Вес посылки не должен превышать 31 килограмм.

Самостоятельно перевозить через границу в багаже можно товары на сумму не более 500 евро и весом до 25 килограмм.

Беспошлинный порог для авиапассажиров останется прежним: в багаже самолета без дополнительной оплаты можно провозить товары не дороже 10 000 евро.

Порог беспошлинной торговли был повышен с 200 до 1000 евро в апреле 2022 года в качестве временной меры, чтобы поддержать потребителей в "сложный период".

Проверки при выдаче онлайн-займов

С 23 апреля микрофинансовые организации (МФО) при выдаче онлайн-займов должны будут проверять личность заемщика по определенным параметрам, установленным Центробанком РФ. Новые требования должны способствовать предотвращению случаев мошенничества с использованием чужих персональных данных.

В частности, нужно будет убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он, а не мошенники, использует указанные в заявлении счет и номер телефона. Всего в документе предлагается 10 способов проверки. МФО будут обязаны использовать как минимум три из них.

Новые требования вводятся и для взаимодействия микрофинансовых организаций со своими агентами. В документе указывается, что только МФО вправе принимать решение о выдаче займов и выдавать их.

Покупка страховки

С 1 апреля вступают в силу новые правила ЦБ для страховых компаний. Теперь страховщики при заключении договора страхования обязаны будут предоставлять клиентам ключевые информационные документы. В них должна быть перечислена основная информация об условиях договора: страховое покрытие, исключения из страхового покрытия, сроки и сумма возврата страховой премии при досрочном расторжении договора, досудебное урегулирование споров.

При этом клиент должен получить памятку до того, как подпишет новый договор страхования или продлит уже действующий. Если документ ему не покажут, он будет вправе отказаться от полиса и вернуть часть денег за оставшийся срок страхования.

При этом останутся три вида договоров, на которые новые требования не будут распространяться: это страхование жизни с условием регулярных начислений, но если клиент инвестирует в прибыль страховой компании; страхование жизни и здоровья по кредитному или ипотечному договору; страхование имущественных деловых интересов.

Маркировка пива

С 1 апреля маркировка пива в кегах для производителей и импортеров становится обязательной. Для этого в марте все участники оборота пива должны были зарегистрироваться в системе "Честный знак". Пиво в стеклянной или полимерной потребительской упаковке начнут маркировать с 1 октября, а во всех остальных упаковках – с января 2024 года. Маркировка позволяет отследить историю перемещения конкретной бутылки, упаковки пива или кега на любом этапе – от производства до списания. Таким образом, продавать незаконно произведенную продукцию, с которой не уплачены налоги, становится невозможно.

Таможенный эксперимент

С 3 апреля в России стартует эксперимент по внедрению таможенного мониторинга. Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет сверять информацию из таможенных деклараций участников эксперимента со сведениями из их внутренних систем учета товаров. В случае обнаружения несоответствия данных, компаниям предложат устранить имеющиеся нарушения.

"Это позволит снизить число очных проверок, что также сократит издержки на их сопровождение", – пояснили в правительстве.

Продлится эксперимент до 1 ноября 2024 года. Его участниками на добровольной основе станут уполномоченные экономические операторы и резиденты промышленных кластеров.

Налоги

С 1 апреля 2023 года вступает в силу новая форма и формат представления в налоговые органы сведений о недвижимости или транспортных средств (сообщать о них нужно, если вы не получили налоговое уведомление). Новая форма станет проще: в ней больше не нужно указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки, отдельные характеристики транспортных средств.

Оплата ЖКХ

До первого апреля собственники квартир получат новые платежные квитанции на оплату ЖКУ с перерасчетом платы за общедомовые нужды за прошлый год (это траты на уборку, работу лифта и электроснабжение в доме). Связано это с изменением порядка начисления оплаты.

Общедомовые нужды оплачиваются жильцами либо по фактическому потреблению (если есть счетчик), либо по нормативам. При этом сумма выплат на каждого потребителя раньше не могла превышать региональные нормативы. Если же фактическое потребление выходило за эти пределы, то разницу доплачивала управляющая компания. Теперь же собственники должны оплачивать весь объем услуг за общедомовые нужды. Поэтому суммы в некоторых квитанциях могут вырасти.