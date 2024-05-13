Кабмин поддержал запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

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Правительство поддержит предложенный депутатами законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним при условии доработки этого документа.

Об этом говорится в проекте отзыва кабинета министров на документ, передает РИА Новости.

Группа депутатов внесла данный законопроект в Госдуму в январе 2024 года. Авторы инициативы пояснили, что молодые люди употребляют безалкогольные тонизирующие напитки в таких количествах, что это наносит вред их здоровью.

В итоге законодатели предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним, а также ограничить объем тары, в которой продаются такие напитки, до 0,5 литра.