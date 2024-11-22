Кабмин одобрил перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ

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Правительство РФ одобрило законопроект о полном переносе маркировки импортного алкоголя на территорию РФ, сообщается в официальном Telegram-канале Минфина.

Сейчас по действующему законодательству маркировка алкоголя происходит до его ввоза в РФ. При этом в экспериментальном режиме с 2021 его маркируют на таможенных складах. Эксперимент продлится до 2026 года.

С 1 марта 2026 года маркировка алкоголя будет осуществляться в РФ в постоянном режиме. Помимо этого, документ предлагает наделить кабмин рядом новых полномочий, среди них – установление требований к маркировке алкоголя, особенности перемещения алкогольной продукции от границы до пунктов маркировки.

Законопроект позволит защитить себя на случай потенциального запрета недружественными странами ввоза их алкоголя на территорию РФ. Таким образом, Россия будет независима от их услуги по маркировке продукции, поскольку будет производить ее на своей территории.

К тому же перенос маркировки на российскую территорию поспособствует созданию новых рабочих мест, формированию логистических маршрутов и увеличению складских мощностей, пишет Смотрим.