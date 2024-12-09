Хинштейн: необходимо менять систему оказания помощи жителям Курской области

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Система оказания помощи жителям Курской области, пострадавшим в результате атак ВСУ, нуждается в кардинальных и быстрых изменениях. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

Врио губернатора побывал сегодня в Льгове на месте обстрела со стороны ВСУ и рассказал о личных обращениях к нему местных жителей.

"Очевидно, что эту систему нужно кардинально перестраивать. Людям, чьи дома повреждены после украинских атак, требуется незамедлительная помощь. Особенно сейчас, когда начались морозы", – заявил он.

Как отметил Хинштейн, после атаки ВСУ в домах мирных жителей есть повреждения, выбиты стекла в квартирах.

"Я приехал в Льгов, чтобы поддержать людей и разобраться, как устроена система оказания помощи, как быстро идет реагирование и восстановление", – заявил врио губернатора региона.

По словам Хинштейна, он уже созвонился с министром ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и обсудил возможности оперативного решения насущных для области вопросов, пишет Смотрим.