Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуму внесут законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям.
В Госдуму внесут законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям
В московском ЖК дворник разбился насмерть, скатившись с крутой горки
В московском ЖК дворник разбился насмерть, скатившись с горки
Не только отдыхать: 21% самарцев в каникулы найдут время для самообразования
Не только отдыхать: 21% самарцев в каникулы найдут время для самообразования
Минпросвещения готово рассмотреть предложения об усовершенствовании ЕГЭ
Минпросвещения готово рассмотреть предложения об усовершенствовании ЕГЭ
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
Тольяттинские ППСники задержали грабителя
Тольяттинские ППСники задержали грабителя
В РФ хотят ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости
В РФ хотят ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости
Хинштейн: необходимо менять систему оказания помощи жителям Курской области
Хинштейн: необходимо менять систему оказания помощи жителям Курской области
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные

Хинштейн: необходимо менять систему оказания помощи жителям Курской области

9 декабря 2024 09:16
139
Хинштейн: необходимо менять систему оказания помощи жителям Курской области

Система оказания помощи жителям Курской области, пострадавшим в результате атак ВСУ, нуждается в кардинальных и быстрых изменениях. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

Врио губернатора побывал сегодня в Льгове на месте обстрела со стороны ВСУ и рассказал о личных обращениях к нему местных жителей.

"Очевидно, что эту систему нужно кардинально перестраивать. Людям, чьи дома повреждены после украинских атак, требуется незамедлительная помощь. Особенно сейчас, когда начались морозы", – заявил он.

Как отметил Хинштейн, после атаки ВСУ в домах мирных жителей есть повреждения, выбиты стекла в квартирах.

"Я приехал в Льгов, чтобы поддержать людей и разобраться, как устроена система оказания помощи, как быстро идет реагирование и восстановление", – заявил врио губернатора региона.

По словам Хинштейна, он уже созвонился с министром ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и обсудил возможности оперативного решения насущных для области вопросов, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
9 декабря 2024  10:28
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Героев Отечества
1
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
9 декабря 2024  09:43
Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне
96
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
2261
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
585
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
869
Весь список