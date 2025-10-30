Я нашел ошибку
Главные новости:
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.47
-0.35
EUR 92.25
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Весь список
  • Персональные данные

Губернатор Московской области предложил маркировать влажные салфетки для борьбы с засорами труб

30 октября 2025 10:05
171
Губернатор Московской области предложил маркировать влажные салфетки для борьбы с засорами труб

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Минпромторг с просьбой о введении дополнительной идентификации влажных салфеток и влажной туалетной бумаги, чтобы уменьшить засоры в системах водоотведения. Это необходимо, так как незнание потребителями правил утилизации приводит к повреждению инфраструктуры и увеличению затрат на ее ремонт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Воробьев обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ввести обозначения для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги, изготовленных из нерастворимых синтетических волокон, чтобы информировать граждан о правильной утилизации. Цель инициативы — сократить засоры в водоотведении, улучшить экологию и снизить расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры, а вопрос может рассмотреть отраслевая комиссия при Минпромторге с участием крупных производителей.

Засорение систем водоотведения нерастворимыми средствами личной гигиены является одной из самых острых проблем в российском ЖКХ. В Подмосковье, например, на некоторых очистных сооружениях ежедневно собирается до 20 т мусора, из которых до 80% составляют средства личной гигиены и пищевые отходы. По словам губернатора, такие засоры наносят значительный ущерб централизованным системам, особенно очистному оборудованию, и приводят к систематическим перебоям в подаче коммунальных ресурсов и технологическим нарушениям.

Отмечается, что в Люберцах скопления мусора в системе водоотведения в 2019 и 2025 годах повредили канализационные коллекторы, а в Кашире в марте 2025 года устранение засоров заняло около шести часов.

Уточняется, что нетканые материалы, собираясь в канаты, забивают насосные станции и блокируют их работу, что приводит к дорогостоящему ремонту, увеличению эксплуатационных расходов и негативно влияет на водоемы и экосистемы. Помимо обозначения таких товаров, Чучалин считает необходимым информировать население о правильной утилизации отходов и создавать условия для их раздельного сбора, включая специальные контейнеры, пишет REGIONS.RU

 

.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
50
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
115
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
127
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
160
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
160
Весь список