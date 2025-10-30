Губернатор Московской области предложил маркировать влажные салфетки для борьбы с засорами труб

171

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Минпромторг с просьбой о введении дополнительной идентификации влажных салфеток и влажной туалетной бумаги, чтобы уменьшить засоры в системах водоотведения. Это необходимо, так как незнание потребителями правил утилизации приводит к повреждению инфраструктуры и увеличению затрат на ее ремонт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Воробьев обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ввести обозначения для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги, изготовленных из нерастворимых синтетических волокон, чтобы информировать граждан о правильной утилизации. Цель инициативы — сократить засоры в водоотведении, улучшить экологию и снизить расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры, а вопрос может рассмотреть отраслевая комиссия при Минпромторге с участием крупных производителей.

Засорение систем водоотведения нерастворимыми средствами личной гигиены является одной из самых острых проблем в российском ЖКХ. В Подмосковье, например, на некоторых очистных сооружениях ежедневно собирается до 20 т мусора, из которых до 80% составляют средства личной гигиены и пищевые отходы. По словам губернатора, такие засоры наносят значительный ущерб централизованным системам, особенно очистному оборудованию, и приводят к систематическим перебоям в подаче коммунальных ресурсов и технологическим нарушениям.

Отмечается, что в Люберцах скопления мусора в системе водоотведения в 2019 и 2025 годах повредили канализационные коллекторы, а в Кашире в марте 2025 года устранение засоров заняло около шести часов.

Уточняется, что нетканые материалы, собираясь в канаты, забивают насосные станции и блокируют их работу, что приводит к дорогостоящему ремонту, увеличению эксплуатационных расходов и негативно влияет на водоемы и экосистемы. Помимо обозначения таких товаров, Чучалин считает необходимым информировать население о правильной утилизации отходов и создавать условия для их раздельного сбора, включая специальные контейнеры, пишет REGIONS.RU

.