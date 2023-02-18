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Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля

18 февраля 2023 10:33
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Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля, как и планировали до разгерметизации его системы терморегулирования, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

"Прогресс МС-21" отстыкуется от МКС 18 февраля в 05:26. Такое решение приняла РКК "Энергия" после детального анализа изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после отхода от модуля "Поиск" космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут грузовой корабль и еще раз сфотографируют место повреждения, сообщает РИА Новости.

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