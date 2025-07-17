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Госдума утвердила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

17 июля 2025 16:15
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Госдума утвердила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ Государственная дума утвердила в четверг, 17 июля. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, оснований для лишения российского паспорта больше 80. За совершение преступлений по 64 статьям Уголовного кодекса уже предусмотрена такая мера, отметил спикер Госдумы.

«По данным МВД, количество преступлений, совершённых лицами, которые стали гражданами нашей страны менее 10 лет назад, в 2024 году увеличилось почти в 2,5 раза – с 2678 до 6559. По особо тяжким составам рост – 78%, по тяжким – 103%», – привел статистику Вячеслав Володин.

Основанием для лишения иностранца приобретенного гражданства теперь станут преступления, совершенные против жизни и здоровья человека, половой неприкосновенности, в том числе в отношении детей, вовлечение или организация занятия проституцией, оборот и изготовление порнографии, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма, и ряд других статей УК РФ.

Володин уточнил, что на граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе, нормы принятого 17 июля закона не распространяются, пишет МК. 

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