Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса

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Госдума единогласно утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта.

За его назначение проголосовали 408 человек.

Выступая перед депутатами, Никитин обозначил приоритеты ведомства: комфорт и удобство многодетных семей, благополучие и безопасность ветеранов СВО, решение проблем с коллапсами в аэропортах, использование искусственного интеллекта в сфере транспортной безопасности.

Кроме того, он пообещал представить технико-экономические обоснования для ВСМ к весне 2026 года.

Накануне Владимир Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Он отметил, что поддержит его кандидатуру при одобрении парламента, пишет РИА Новости.