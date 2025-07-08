Голикова: семейная налоговая выплата составит до 189 тысяч рублей в год

144

Размер семейной налоговой выплаты, которую с 2026 года смогут получать семьи с двумя и более детьми, составит от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в год.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ.

"Было принято решение о так называемой семейной налоговой выплате, которая будет действовать с 2026 года по итогам 2025 года с соответствующим возвратом уплаченного подоходного налога. <...> Это от 56 тыс. до 189 тыс. рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью", – сказала она.

По словам вице-премьера, итоговая сумма выплаты будет зависеть от количества детей в семье.

Механизм начисления семейной налоговой выплаты запустят в России в 2026 году. Ее получат работающие родители, у которых двое и более детей. Уплаченный ими НДФЛ за текущий год пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут в виде выплаты. Мера направлена на повышение коэффициента рождаемости в стране, пишет Смотрим.