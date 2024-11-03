Голикова: финансирование здравоохранения в РФ обеспечено до 2030 года

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Финансирование российского здравоохранения обеспечено до 2030 года, несмотря ни на какое внешнее давление на экономику страны. Об этом сообщила в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы абсолютно спокойны. У нас все обеспечено на перспективу до 2030 года. У нас все просчитано, – рассказала она. – И по объемам, и по задачам видим, что мы справляемся".

Заместитель председателя правительства также отметила – объем средств, выделяемые на здравоохранение, в нашей стране неуклонно растет.

"Так что хочу заверить всех, что все наши обязательства, которые мы берем, мы непременно выполним. У нас для этого есть все основания", – добавила она.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение" 29 октября заявил о необходимости последовательно решать вопросы, связанные с продолжительностью жизни граждан страны. По словам главы государства, власти продолжат укреплять, обновлять и развивать нашу систему здравоохранения, и в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений будет выделено более триллиона рублей, пишет Смотрим.