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ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

9 июня 2025 09:18
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ГД рассмотрит проект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению проекта, которым предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики... Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов", - написал он.

Такие сведения будут включать в себя: персональные данные ребёнка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включённых в реестр контролируемых лиц, пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее по инициативе депутатов был принят закон, которым запрещается зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, а также проверки легальности нахождения на территории РФ.

По его словам, за 2 месяца действия новых норм они показали свою эффективность - от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%.

"По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)", - добавил Володин.

Согласно проекту, который рассмотрит Госдума, МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан. "Всё это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребёнка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений. Кроме того, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков", - отметил он.

Законопроектом также предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему, добавил Володин.

"Важно сделать всё, чтобы контроль за мигрантами, их учёт осуществлялись прозрачно и эффективно", - заключил он.

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