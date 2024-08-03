ФСБ рекомендует прекратить использовать российский браузер «Спутник».

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), принадлежащий ФСБ, рекомендует пользователям отказаться от использования российского браузера «Спутник».
В 2023 году ООО «Спутниклаб», компания-разработчик, была признана банкротом, а 7 марта 2024 года браузер «Спутник» был исключен из реестра ПО Минцифры России.
При этом техническая поддержка приложения прекратилась ещё в 2022 году, пишет iphones.ru.
Домен browser-sputnik.ru, на котором размещался браузер, после банкротства компании был выставлен на продажу. Сейчас им владеет американская компания Global Internet Telemetry Measurement Collective.
НКЦКИ считает, что существует угроза внедрения в «Спутник» вредоносного ПО, потому что «ассоциированный с доменным именем веб-сервис принимает» запросы от браузера на получение обновлений.
Ранее «Спутник» устанавливали на многие компьютеры в госучреждениях, потому что он был в реестре ПО Минцифры и поддерживал российские SSL-сертификаты. [Safe-surf]