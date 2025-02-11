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Федор Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке

11 февраля 2025 21:37
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Всего путешественник провел в океанах на различных весельных лодках 428 дней.

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории, кто пересек Южную Атлантику на весельной лодке, сообщил его экспедиционный штаб в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Этой ночью лодка "Акрос" пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке", — говорится в публикации.

Путешественник сделал это по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах. Потребовалось 68 суток. Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) — 4200 морских миль.

Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря. Нынешнее путешествие — второй этап кругосветного маршрута в Южном океане.

С декабря 2018 по май 2019 года Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южной части Тихого океана по маршруту Новая Зеландия — мыс Горн. Как отмечал сын путешественника и глава его штаба Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах — от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. С начала экспедиции пройдено 5206 километров, или 2811 морских миль.

По данным штаба Конюхова, на сегодняшний день у него в активе:

- пересечение Атлантического океана с востока на запад от острова Ла Гомера (Канарские острова) до острова Барбадос за 46 дней;

- пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Конкон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена) за 160 дней;

- пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн за 154 дня.

Всего путешественник провел в океанах на различных весельных лодках 428 дней.Конюхов впервые в истории

 

Фото : Фёдор Конюхов/Telegram-канал

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