ФАС предупредила магазины о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила продавцов, что необоснованно повышать цены на куриные яйца и иные товары, пользующиеся спросом в преддверии Пасхи, недопустимо.
В том числе торговые сети не должны необоснованно завышать цены на кондитерские изделия и сливочное масло.
"ФАС рекомендовала торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Служба напомнила, что требования антимонопольного законодательства должны неукоснительно соблюдаться при осуществлении хозяйственной деятельности.
Всю информацию ФАС направила крупнейшим торговым сетям, пишет Смотрим.