ФАС предупредила магазины о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила продавцов, что необоснованно повышать цены на куриные яйца и иные товары, пользующиеся спросом в преддверии Пасхи, недопустимо.

В том числе торговые сети не должны необоснованно завышать цены на кондитерские изделия и сливочное масло.

"ФАС рекомендовала торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Служба напомнила, что требования антимонопольного законодательства должны неукоснительно соблюдаться при осуществлении хозяйственной деятельности.

Всю информацию ФАС направила крупнейшим торговым сетям, пишет Смотрим.