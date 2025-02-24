Евросоюз запретил экспорт игровых консолей в Россию

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Европейский Союз принял 16-й пакет антироссийских санкций, который вводит запрет на ввоз в Россию игровых консолей. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, пишет Смотрим.

Как гласит документ, игровые консоли могут использоваться для управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, в список ограничений войдут [игровые] контроллеры", – поясняется в документе.

Ранее сообщалось, что в 16-й пакет санкций в отношении России также включен среди прочего запрет на доступ к международной системе расчетов SWIFT для 13 российских банков.

В документе указывается, что эти банки считаются важными для финансовой и банковской систем РФ.