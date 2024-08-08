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Экспедиторам разрешат проверять и уничтожать подозрительные посылки

8 августа 2024 12:59
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Экспедиторам разрешат проверять и уничтожать подозрительные посылки

Транспортно-экспедиционным компаниям (ТЭК) дадут право проверять и уничтожать отправления и посылки граждан в случае подозрения на содержание в них запрещенных предметов и веществ. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму депутаты «Единой России», пишут "Известия".

Законопроект вводит юридический запрет на отправку гражданами сигнального, холодного, пневматического, газового оружия, боеприпасов, электрошокеров, искровых разрядников, элементов огнестрельного оружия, взрывных устройств, сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых, ядовитых веществ и наркотических препаратов. В качестве груза нельзя отправлять животных и ядовитые растения.

В законопроекте указано, что экспедиторов обяжут задерживать и уничтожать грузы, если их содержимое представляет опасность для окружающих.

Кроме того, экспедиторов обяжут пройти регистрацию в специальном реестре, систематизирующем их деятельность. Согласно законопроекту, для недопущения к перевозке запрещенных грузов и веществ бизнесу необходимо будет установить соответствующее оборудование.

Новые правила способны серьезно изменить рынок: свою деятельность могут прекратить 80% мелких ТЭК, работающих в тени, полагают эксперты.

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