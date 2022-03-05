eBay перестал доставлять заказы в Россию и на Украину

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Крупная американская торговая площадка eBay объявила о приостановке доставки заказов в Россию и на Украину с 3 марта, пишет ТАСС со ссылкой на уведомление, которое получили клиенты компании по электронной почте.

Такое решение eBay объяснила сложной геополитической обстановкой. В сообщении указано, что компания приостановила международную доставку на Украину и в Россию с 3 марта, чтобы защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках. Кроме того, компания отменила комиссии за реализацию для украинских пользователей, «чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств».

eBay является одной из крупнейших в мире американских компаний в области коммерции, оперирующей на 190 рынках. По данным Data Insight, eBay стал самым популярным экспортным маркетплейсом в России в 2021 году.