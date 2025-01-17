Две сильные вспышки произошли на Солнце

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В пятницу на Солнце произошли две сильные вспышки класса М. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, вспышек такого класса на Солнце не было с 11 января.

"В 05:11 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N06W24) зарегистрирована вспышка M1.3 <…> В 06:20 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3961 (S11E44) – вспышка M1.2 ", – приводит ТАСС сообщение ФГБУ "ИПГ".

Там уточнили, что первая вспышка продлилась 16 минут, вторая – 28.

Всего существует пять классов мощности солнечных вспышек по рентгеновскому излучению: A, B, C, M и X. Они обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут привести к магнитным бурям.