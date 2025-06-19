Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он предназначен для решения задач экологического контроля загрязнений открытых водоёмов возле железнодорожных путей.
В Самарском политехе сделали оригинальный радиоуправляемый катер для отбора проб речной и озёрной воды
Семья Рудзиевых — врачебная династия.
«Земский доктор»: к коллективу Безенчукской ЦРБ присоединился врач-отоларинголог
Соглашением предусматривается установление партнерства, оказание финансовой поддержки развитию особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков в Самарской области.
ПМЭФ-2025: Вячеслав Федорищев договорился с ВТБ о поддержке в развитии ОЭЗ и индустриальных парков региона
Предусматривается реализация проектов с объемом инвестиций более 80 млрд рублей.
Правительство Самарской области укрепляет сотрудничество с «Тольяттиазотом»
Соглашение касается взаимодействия в рамках реализации государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие, инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства на территории Самарской области.
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве региона с Альфа-Банком
В День памяти и скорби на телебашне будет демонстрироваться программа "22 июня - День памяти и скорби" с изображениями вечного огня, гвоздик, георгиевской лентой.
22 июня телебашня в Самаре включит архитектурно-художественную подсветку 
Самарская область занимает 4 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора "Регион - НКО" 2024 года.
В регионе стартовал прием заявок на конкурс грантов для СОНКО
В День памяти и скорби на мероприятиях будут установлены маскировочные сети. Любой желающий сможет завязать на них узелок из специальных лент, которые раздадут волонтеры.
Акция «Узелки победы» пройдет в Самаре 22 июня
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.72
0.01
EUR 90.31
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные

Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах

19 июня 2025 14:00
121
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах

Два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, выступая на полях ПМЭФ.

"Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников - мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты", - заявил Филиппов на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой".

При этом, по его словам, у МВД благодаря взаимодействию с Центробанком есть имена и фамилии 30 тысяч дропперов, пишет РИА Новости.

Накануне Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании до 3 лет лишения свободы для дропперов (лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение) и для 6 лет для дроповодов (организаторов данной деятельности).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Правительство Самарской области и «КуйбышевАзот» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ на 25 млрд рублей
19 июня 2025  13:02
Правительство Самарской области и «КуйбышевАзот» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ на 25 млрд рублей
155
С первого дня работы ПМЭФ-2025 Самарская область заявила о себе как о перспективном регионе с мощным промышленным, научным и инвестиционным потенциалом.
18 июня 2025  22:22
Вячеслав Федорищев: «Сегодня ключевой день по подписанию соглашений в беспилотной отрасли»
352
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
18 июня 2025  22:07
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
393
Министры областного Правительства рассмотрели 10 вопросов повестки.
18 июня 2025  20:42
Транспортная доступность, градостроительство, электронный сертификат на получение лекарств, льготы IT-специалистам: состоялось заседание Правительства Самарской области
924
Документ предполагает участие Самарской области в тестировании и внедрении единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».
18 июня 2025  20:31
Самарская область и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданской беспилотной авиации
376
Весь список