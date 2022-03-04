Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП
В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП
Госдума приняла во втором и третьем чтении проект о наказании за фейки о ВС России
Госдума приняла во втором и третьем чтении проект о наказании за фейки о ВС России
В Самарской области задержан за взятку декан одного из крупнейших ВУЗов
В Самарской области задержан за взятку декан одного из крупнейших ВУЗов
В Самаре открылся опорный центр Национального киберполигона
В Самаре открылся опорный центр Национального киберполигона
В Самарской области увеличится количество министров
В Самарской области станет больше министров
Крупные иностранные ритейлеры приостанавливают работу в России
Крупные иностранные ритейлеры приостанавливают работу в России
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
У самарской гостиницы «Россия» могут отобрать ее название
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.76
8.51
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне

4 марта 2022 10:53
123
Достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне

Достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне. Может потребоваться ратификация в парламентах, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, входящий в российскую делегацию. По словам парламентария, новый раунд переговоров с Украиной пройдет в ближайшие дни.

Понимание по гуманитарным вопросам очень важно, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги второго раунда российско-украинских переговоров.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
100
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно
4 марта 2022  10:00
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: "Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно"
205
Мы создали запас прочности: Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области
4 марта 2022  09:44
"Мы создали запас прочности": Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области
138
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
3 марта 2022  11:09
Дмитрий Азаров ответит на самые актуальные вопросы, касающиеся жизни и развития Самарской области в прямом эфире
970
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 марта 2022  13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
623
Весь список