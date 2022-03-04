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Достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне. Может потребоваться ратификация в парламентах, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, входящий в российскую делегацию. По словам парламентария, новый раунд переговоров с Украиной пройдет в ближайшие дни.

Понимание по гуманитарным вопросам очень важно, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги второго раунда российско-украинских переговоров.