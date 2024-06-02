Дополнительному налогообложению будет подлежать только разница

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Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил нюансы изменений в системе налогообложения.

Дополнительному объему налогообложения будет подлежать только разница, пояснил Силуанов в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"То есть, если СКЛ вы получаете не 200 тысяч, а 250, то 200 тысяч будут облагаться по ставке 13%, а 50 – 15%", – рассказал министр, отметив, что это не слишком существенная нагрузка.

Правительство рассчитывает, что парламент рассмотрит изменения в весеннюю сессию, и новации вступят в силу со следующего года.

Что касается опасений по поводу возможного ухода от налогов и "зарплат в конвертах", Силуанов выразил сомнения, что люди будут нарушать закон ради этих изменений. Он также напомнил, что такие нарушения – в том числе и уголовная ответственность.

"Один из принципов, которые мы закладывали при подготовке изменений, в том, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной", – подчеркнул министр, пишет Смотрим.