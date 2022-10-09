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До особого распоряжения по Крымскому мосту будут передвигаться только легковые автомобили, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он рассказал о порядке восстановления движения машин по мосту после взрыва.

По словам Аксенова, работы по организации стабильного транспортного сообщения между Крымом и Краснодарским краем сейчас продолжаются. «До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили», — уточнил глава Крыма. Железнодорожная ветка Крымского моста, продолжил он, будет работать в штатном режиме, а перевозку автобусов и большегрузов будет выполнять паром «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ».

Кроме того, добавил он, автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиров будут перевозить по маршруту порт «Крым» — порт «Кавказ», а паромная переправа будет работать бесплатно.

Также Аксенов сообщил об усилении работы по обеспечению безопасности на мосту. Сейчас досмотр транспортных средств и граждан проводится на объекте силами линейного отдела полиции, а также подразделением транспортной безопасности, пишет Лента.

О взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту через Керченский пролив стало известно утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным СК, из-за ЧП погибли три человека. 9 октября Telegram-канал Mash сообщил, что число жертв увеличилось до пяти.