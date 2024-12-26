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Для иностранцев заработают новые правила покупки сим-карт

26 декабря 2024 12:25
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Для иностранцев заработают новые правила покупки сим-карт

С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами станет более строгим. Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами.

Что изменится

  • — договор связи можно будет заключить только очно в салоне связи
  • — один человек сможет оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные
  • — потребуется СНИЛС, учётная запись Госуслуг и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе
  • — в договоре будет указываться уникальный номер устройства из 15 знаков — IMEI

Изменения не касаются россиян. Речь идёт только об иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Если сим-карта уже есть

Тем, у кого уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Им понадобится СНИЛС, учётная запись Госуслуг, IMEI устройства и биометрия.

Если уже оформлено более 10 сим-карт

Иностранцам, которые уже оформили свыше 10 сим-карт, нужно будет расторгнуть лишние договоры, чтобы оставаться на связи. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

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