Для иностранцев заработают новые правила покупки сим-карт

С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами станет более строгим. Меры направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» сим-картами.
Что изменится
Изменения не касаются россиян. Речь идёт только об иностранных гражданах и лицах без гражданства.
Если сим-карта уже есть
Тем, у кого уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Им понадобится СНИЛС, учётная запись Госуслуг, IMEI устройства и биометрия.
Если уже оформлено более 10 сим-карт
Иностранцам, которые уже оформили свыше 10 сим-карт, нужно будет расторгнуть лишние договоры, чтобы оставаться на связи. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.