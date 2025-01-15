Депутаты Госдумы предлагают запретить рекламу безалкогольного пива

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Рекламу безалкогольного пива на телевидении и радио хотят запретить в России. Соответствующий проект подготовили в Госдуме, сообщают "Известия".

В ближайшее время документ будет внесен главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым на рассмотрение парламентариев.

Согласно проекту закона, безалкогольное пиво считается напитком, в котором содержится не более 0,5% объема этилового спирта. В связи с этим он не попадает под определение алкогольной продукции и ограничения по рекламе. Отмечается, что производство практически ничем не отличается от изготовления обычного напитка и осуществляется, как правило, теми же компаниями.

Сейчас на ТВ и радио разрешена с 23:00 до 7:00 по местному времени только реклама вина, крепленого вина и игристого из российских винограда.

В документе также сообщается, что утверждения производителей, что безалкогольное пиво может помочь в борьбе с пивной зависимостью и алкоголизмом в целом не соответствует действительности. Данный напиток, отмечается, только поддерживает зависимое поведение.

Инициативу депутата поддержал первый зампред комитета ГД по экономической политике от фракции КПРФ Николай Арефьев. По его мнению, чем меньше граждане будут видеть такую рекламу, тем меньше будет появляться желание и соблазн купить алкоголь, пишет Смотрим.