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Денис Мантуров: Москва будет использовать только электробусы на городских маршрутах с 2025 года

2 августа 2021 15:45
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также отметил, что рассчитывает на начало производства электромобиля Zetta до конца года.

Москва будет использовать только электробусы на городских маршрутах с 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью Илье Доронову для РБК-ТВ, передает ТАСС.

"Москва, например, является городом номер один в Европе по количеству электробусов. 600 единиц уже, и коллеги планируют наращивать свой парк - к 2025 году полностью будут только электробусы на городских маршрутах", - сказал он.

Мантуров также подтвердил, что рассчитывает на начало производства электромобиля Zetta до конца года. "Zetta - самый маленький на сегодня электрический автомобиль, который разрабатывается, его испытания завершаются. Мы рассчитываем, что все-таки до конца года уже будет запущено серийное производство", - отметил министр.

 

Фото:  соцсети

 

Теги: Москва электробусы

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