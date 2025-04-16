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Дела о разводах хотят отдать искусственному интеллекту

16 апреля 2025 10:44
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Дела о разводах хотят отдать искусственному интеллекту

В Госдуму в ближайшее время могут внести законопроект об использовании нейросетей в судопроизводстве.

В Госдуму в ближайшее время могут внести законопроект, который узаконит использование искусственного интеллекта (ИИ) в судопроизводстве. Технологию на первом этапе могут допустить к оформлению наиболее простых документов — судебных приказов, но уже есть перспективы использования ИИ в делах, которые носят массовый характер, например, бракоразводных процессах, взыскании платы за ЖКХ, задолженностей по кредитам. В сложных делах ИИ станет подсказчиком судье, помогая анализировать имевшую место ранее практику, пишет «Парламентская газета».


Судебная система и госуправление — сферы, в которых россияне меньше всего доверяют искусственному интеллекту, показал свежий опрос Russian Field. Только 34 процента считают, что ИИ допустимо применять при рассмотрении дел, а 58 процентов выступают против. Половина респондентов уверены, что ИИ не сможет справиться с рядом задач лучше, чем госслужащие. Иначе полагают 38 процентов.

 

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