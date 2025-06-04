Число пострадавших при теракте на мосту в Брянской области выросло до 118

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Число пострадавших при террористическом акте на мосту в Брянской области увеличилось до 118. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«По уточненный информации, на утро среды при теракте в Брянской области пострадали 125 человек, семеро из них погибли», — сказал он РИА Новости. По его словам, среди пострадавших пять детей.

Взрыв моста в Брянской области произошел 1 июня. В результате он обрушился на проезжающий мимо пассажирский поезд. Следственный комитет квалифицировал подрыв ж/д путей ВСУ как теракт. В этот же день аналогичный инцидент произошел в Курской области.