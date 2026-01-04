Число получающих пенсию на карты пенсионеров возросло до 80%

Большинство российских пенсионеров предпочитают получать пенсионные выплаты на банковские карты — с 2022 года доля таких получателей выросла с 71 до 79%. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

В ведомстве уточнили, что пенсионеры стали чаще выбирать банковские карты для получения пособия из-за того, что они делают жизнь удобнее и открывают их владельцам дополнительные возможности, пишут "Известия".