Главные новости:
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
Число обращений на "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 550 тысяч

71
Число обращений на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 550 тысяч. Актуальную информацию озвучили в эфире телеканала "Россия 1".

В колл-центре отметили большой интерес граждан к событию. Две трети всех вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" поступает от женщин, самая активная возрастная группа – от 36 до 55 лет. В обработке обращений помогает искусственный интеллект. Он всего за 7 секунд определяет, какой орган власти должен решить ту или иную проблему.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 по московскому времени. Российский президент подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы граждан.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в текущем году случаи создания фальшивых колл-центров, связанных с проведением "Итогов года", не были зафиксированы.

В прошлом году "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились более 4 часов, пишет

В центре внимания
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
85
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
404
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
397
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
367
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
815
