Число обращений на "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 550 тысяч

Число обращений на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 550 тысяч. Актуальную информацию озвучили в эфире телеканала "Россия 1".

В колл-центре отметили большой интерес граждан к событию. Две трети всех вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" поступает от женщин, самая активная возрастная группа – от 36 до 55 лет. В обработке обращений помогает искусственный интеллект. Он всего за 7 секунд определяет, какой орган власти должен решить ту или иную проблему.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 по московскому времени. Российский президент подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы граждан.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в текущем году случаи создания фальшивых колл-центров, связанных с проведением "Итогов года", не были зафиксированы.

В прошлом году "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились более 4 часов, пишет