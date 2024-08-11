Больше всех среди рабочих в России зарабатывают электромонтажники

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Самые высокие зарплаты в списке рабочих специальностей предлагают электромонтажникам, слесарям и комплектовщикам, рассказала РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева.

По ее словам, электромонтажники в среднем зарабатывают 103,4 тысячи рублей, комплектовщики – 86,6 тысячи, а слесари – 85,4 тысячи.

По словам Артемьевой, в среднем зарплата разнорабочих составляет 78 тысяч рублей, электромонтеров – 76 тысяч, электриков – 71,1 тысячи.

В начале августа сервис Headhunter представил список самых высокооплачиваемых профессий в стране, его возглавляют дата-сайентисты со средней зарплатой 240 тысяч рублей, руководители групп разработки (236,6 тысячи), DevOps-инженеры (234,1 тысячи рублей) и сварщики (215,7 тысячи рублей).