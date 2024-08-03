Более 5 миллионов россиян стали пользователями приложения Госуслуги.Дом

185

Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения Госуслуги.Дом. Количество его пользователей уже превысило 5 миллионов. Только за последнюю неделю приложение скачали более 81 тысячи россиян.

Летом, в период отпусков, не всегда есть возможность вовремя оплатить счета, которые приходят в почтовые ящики в бумажном виде. Онлайн-доступ ко всем платежным документам через приложение позволяет не пропустить сроки оплаты даже во время отъезда. Через приложение собственники совершили платежи на сумму более чем 6,5 млрд руб. Не менее полезны и другие возможности приложения Госуслуги.Дом. Так, домовые чаты собственников помогут не пропустить ни одной важной новости и всегда оставаться на связи с соседями.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.