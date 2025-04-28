"Бессмертный полк" в России впервые пройдет на футбольных матчах

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Российский футбольный союз (РФС) впервые организует акцию "Бессмертный полк" на футбольных матчах. Футболисты выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны перед играми Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На трибунах к ним присоединятся болельщики.

В преддверии 80-летия Победы РФС и общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" проведут мемориальную акцию перед матчами "Спартак" – "Динамо", "Локомотив" – "Ростов" и "Зенит" – ЦСКА 29 и 30 апреля. С 10 по 12 мая акция также состоится на матчах РПЛ и ФНЛ.

Это будет первый случай проведения "Бессмертного полка" на спортивных соревнованиях.

В акции примут участие не только участники матча, включая тренерские и административные штабы команд и судей, но и болельщики. На сайте "Бессмертного полка" размещен конструктор макета, который позволяет добавить логотип любимого клуба на рамку с портретом родственника и прийти с ним на стадион.

Акция станет частью мемориальной программы РФС "Одна на всех. Команда, Родина, Победа!", в рамках которой ранее сборная России посетила московский Музей Победы на Поклонной горе, пишет Смотрим.