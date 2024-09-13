«Автодор» планирует собрать 105 млрд рублей за платные дороги

146

По итогам 2024 года «Автодор» планирует получить 105 млрд рублей за проезд по автомобильным трассам, половина этой суммы придется на летний сезон. Об этом в кулуарах Форума дорожных инициатив рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко, передает «РИА Новости» 13 сентября.

По его словам, в этом году на дорогах «Автодора» наблюдается существенный рост автомобильного трафика. К примеру, средняя интенсивность движения по введенной в эксплуатацию в прошлом году трассе М-12 «Восток» в январе составляла 6,2 тыс. проездов в сутки, а в августе — 15,2 тыс., пишут "Известия".

«На некоторых участках мы видели ежемесячный прирост до 40%. То есть народ поверил и начал ездить. Могу сказать, что на маршруте Санкт-Петербург – Казань сокращение времени в пути — семь с половиной часов. Для грузовика это фактически день выигрыша по времени. По трассе М-4 «Дон» рост в целом 18% по этому году. А скачкообразные, пиковые нагрузки на трассу в августе у нас были за 100 тыс., а в среднем — 35–40 тыс. автомобилей в сутки», — рассказал Петушенко.

Как сообщал «Интерфакс» в июле, за 2023 год на сети «Автодора» было собрано более 75 млрд рублей платы за проезд, плановый показатель был превышен на четверть.