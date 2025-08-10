Аэропорт Геленджик закрылся через 25 мин после открытия

175

После открытия аэропорт Геленджик через 25 минут вновь приостановил свою работу. Об этом сообщил Telegram-канал Росавиации.

"Аэропорт Геленджик временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Полеты в аэропорт Геленджика возобновились 18 июля после трехлетнего перерыва. Выполнение гражданских авиарейсов было прекращено 24 февраля 2022 года в рамках ограничений, введенных для 11 воздушных гаваней юга и центральной части страны, пишет Смотрим.