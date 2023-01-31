Adobe снова разрешила россиянам скачивать свои приложения

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Загрузка программного обеспечения Adobe – редактора изображений Photoshop, системы видеомонтажа Premier и других приложений – стала снова доступна россиянам на официальном сайте компании.

Об этом во вторник пишут "Известия". Корреспондент издания смог загрузить программы для разных операционных систем в разделе сайта, где ранее пользователи с российским IP-адресом видели лишь заглушку с текстом о прекращении Adobe деятельности в РФ.

В то же время, полноценно использовать скачанные программы смогут лишь пользователи с подпиской, оплата которой россиянам недоступна. Новым пользователям придется довольствоваться лишь демонстрационными версиями приложений, работающие в течение месяца с момента установки.

Adobe, как и многие другие зарубежные производители ПО, в начале марта 2022 года приостановила свою деятельность в РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине. Компания прекратила продажи продуктов и предоставление услуг россиянам.