"Абрау-Дюрсо" больше не нуждается в импортных саженцах винограда

ГК "Абрау-Дюрсо" с 2024 года больше нигде не закупает виноградные саженцы и обеспечивает себя ими полностью сама, сообщил директор по виноградарству и питомниководству агрофирмы "Юбилейная" Владимир Большаков.
Питомник на базе агрофирмы был создан для того, чтобы выйти на полное самообеспечение и не зависеть ни от кого, отметил он. В 2023 году в нем было произведено 230 тысяч саженцев, а в 2024 году этот показатель увеличился на 35%. Именно тогда в компании поняли, что могут больше ни у кого не закупать саженцы.
"Вначале мы перешли только на российские саженцы, когда же увидели, что можем производить их сами, то перешли только на собственное производство", – подчеркнул Большаков в беседе с РИА Новости.