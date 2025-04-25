"Абрау-Дюрсо" больше не нуждается в импортных саженцах винограда

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ГК "Абрау-Дюрсо" с 2024 года больше нигде не закупает виноградные саженцы и обеспечивает себя ими полностью сама, сообщил директор по виноградарству и питомниководству агрофирмы "Юбилейная" Владимир Большаков.

Питомник на базе агрофирмы был создан для того, чтобы выйти на полное самообеспечение и не зависеть ни от кого, отметил он. В 2023 году в нем было произведено 230 тысяч саженцев, а в 2024 году этот показатель увеличился на 35%. Именно тогда в компании поняли, что могут больше ни у кого не закупать саженцы.