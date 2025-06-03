Землю 3 июня накрыла мощнейшая семибалльная магнитная буря

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Июнь уже потрепал нервы метеочувствительным — с первых дней месяца планету накрывает волна мощнейших магнитных бурь. Геомагнитная обстановка не просто нестабильная — она на пределе возможного. После всплеска 2 июня, уже 3 числа магнитная буря перешла в новую фазу и достигла критических 7 баллов. Для понимания: это почти максимум по шкале геомагнитной активности, где 9 — верхняя граница. URA.RU приводит геомагнитную обстановку на 3 июня 2025.

Июнь стартовал с по-настоящему аномальной космической активности. Утром 1 июня приборы зафиксировали невероятную скорость солнечного ветра — более 1000 километров в секунду. Это один из самых высоких показателей за все время наблюдений. Температура выброса — свыше 2 миллионов градусов, что примерно в 20 раз выше нормы. Аномально мощные выбросы солнечной плазмы с минимальным опозданием долетели до Земли. И как результат — геомагнитная буря 2 июня, переросшая в еще более сильную 3 июня. По данным специалистов, текущая фаза не закончится раньше среды, 5 июня, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Сегодня, 3 июня, ситуация остается крайне напряженной. По оценкам ученых, вероятность бури составляет 90%, то есть геомагнитная активность почти гарантирована.

С 6:00 до 10:00 индекс Kp держался на уровне 5,5 балла, что уже считается началом геомагнитного воздействия на организм.

С 12:00 по 15:00 ударила волна в 7 баллов — это уже «красный» уровень, который может сказаться даже на самочувствии здоровых людей.

После 15:00 ситуация немного стабилизируется — прогнозируется снижение до 5 баллов, что считается «зеленым» уровнем, допустимым для большинства людей.