Застрявший поперек Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given сняли с мели

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Застрявший поперек Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given удалось стащить в понедельник утром с мели и вывести на фарватер в сторону севера. Об этом сообщили ТАСС источники в управлении этой водной магистрали Египта.

"Успешно удалось сдвинуть судно с места, где оно село носом на мель, и придать ему плавучесть, - отметил собеседник агентства. - После этого оно встало на курс в сторону севера".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками, сообщило, что спасательные команды сняли с мели Ever Given. Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.

Фото: EPA-EFE/SUEZ CANAL AUTHORITY/ТАСС