Японцы хотят выпустить стиральную машину для эмоций

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Японская компания Science Co., производящая душевые лейки, представит в апреле 2025 года устройство «для стирки людей» под названием Mirai Ningen Sentakuki, пишет iphones.ru.

Внешне оно напоминает капсулу из футуристических фильмов. По факту это высокотехнологичная ванна с уникальным принципом работы.

Во-первых, пользоваться ей можно только сидя. Во-вторых, она оснащена герметичной кабиной, которая поднимается вверх, чтобы человек мог войти внутрь.

После того как пользователь садится на сиденье, ванна автоматически начинает наполняться горячей водой. Встроенные в сиденье датчики измеряют пульс и другие параметры, чтобы подобрать оптимальную температуру воды.

Искусственный интеллект анализирует состояние человека (расслаблен он или напряжён), и в зависимости от этого проецирует изображения на внутреннюю поверхность прозрачной крышки, способствуя расслаблению.

«Стирка и сушка» занимают 15 минут.