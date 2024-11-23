Японцы хотят выпустить стиральную машину для эмоций

Японская компания Science Co., производящая душевые лейки, представит в апреле 2025 года устройство «для стирки людей» под названием Mirai Ningen Sentakuki, пишет iphones.ru.
Внешне оно напоминает капсулу из футуристических фильмов. По факту это высокотехнологичная ванна с уникальным принципом работы.
Во-первых, пользоваться ей можно только сидя. Во-вторых, она оснащена герметичной кабиной, которая поднимается вверх, чтобы человек мог войти внутрь.
После того как пользователь садится на сиденье, ванна автоматически начинает наполняться горячей водой. Встроенные в сиденье датчики измеряют пульс и другие параметры, чтобы подобрать оптимальную температуру воды.
Искусственный интеллект анализирует состояние человека (расслаблен он или напряжён), и в зависимости от этого проецирует изображения на внутреннюю поверхность прозрачной крышки, способствуя расслаблению.
«Стирка и сушка» занимают 15 минут.
Посетители выставки Osaka Kansai Expo смогут протестировать Mirai Ningen Sentakuki на месте. Сейчас проект готов на 75%. Компания пока не раскрывает цену устройства, но планирует выпустить его версию для домашнего использования. [Asahi]