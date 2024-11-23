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Японцы хотят выпустить стиральную машину для эмоций

23 ноября 2024 11:02
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Японцы хотят выпустить стиральную машину для эмоций

Японская компания Science Co., производящая душевые лейки, представит в апреле 2025 года устройство «для стирки людей» под названием Mirai Ningen Sentakuki, пишет iphones.ru.

Внешне оно напоминает капсулу из футуристических фильмов. По факту это высокотехнологичная ванна с уникальным принципом работы.

Во-первых, пользоваться ей можно только сидя. Во-вторых, она оснащена герметичной кабиной, которая поднимается вверх, чтобы человек мог войти внутрь.

После того как пользователь садится на сиденье, ванна автоматически начинает наполняться горячей водой. Встроенные в сиденье датчики измеряют пульс и другие параметры, чтобы подобрать оптимальную температуру воды.

Искусственный интеллект анализирует состояние человека (расслаблен он или напряжён), и в зависимости от этого проецирует изображения на внутреннюю поверхность прозрачной крышки, способствуя расслаблению.

«Стирка и сушка» занимают 15 минут.

Посетители выставки Osaka Kansai Expo смогут протестировать Mirai Ningen Sentakuki на месте. Сейчас проект готов на 75%. Компания пока не раскрывает цену устройства, но планирует выпустить его версию для домашнего использования. [Asahi]

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