Главные новости:
Синоптик Вильфанд сообщил о начале «предзимья» в России
В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и ограждение
ИКИ РАН: магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие сутки
Госдума в конце года проведет отдельные слушания по проблемам ИИ
В Самаре студент поверил мошеннику, который представился сотрудником деканата
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вулкан в Иране активизировался после 710 тыс. лет покоя

18 октября 2025 09:45
170
Вулкан в Иране активизировался после 710 тыс. лет покоя

Ученые обнаружили признаки активности у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, он считался потухшим на протяжении 710 тыс. лет. Об этом 17 октября сообщает газета Daily Mail.

«Учитывая его недавнюю активность, старший автор исследования и вулканолог Пабло Гонсалес сказал Live Science, что Тафтан лучше описать как спящий, а не вымерший», — говорится в публикации.

По информации издания, вершина вулкана поднялась на 3,5 дюйма всего за 10 месяцев — с 2023 по 2024 год. Ученые полагают, что это может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину под поверхностью, пишут "Известия".

Кроме того, в 2024 году местные жители также наблюдали выбросы дыма и пепла, что указывает на возобновление вулканической активности, уточняет Daily Mail.

В центре внимания
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
116
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
139
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
374
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
307
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
295
