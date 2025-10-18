Вулкан в Иране активизировался после 710 тыс. лет покоя

Ученые обнаружили признаки активности у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, он считался потухшим на протяжении 710 тыс. лет. Об этом 17 октября сообщает газета Daily Mail.

«Учитывая его недавнюю активность, старший автор исследования и вулканолог Пабло Гонсалес сказал Live Science, что Тафтан лучше описать как спящий, а не вымерший», — говорится в публикации.

По информации издания, вершина вулкана поднялась на 3,5 дюйма всего за 10 месяцев — с 2023 по 2024 год. Ученые полагают, что это может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину под поверхностью, пишут "Известия".

Кроме того, в 2024 году местные жители также наблюдали выбросы дыма и пепла, что указывает на возобновление вулканической активности, уточняет Daily Mail.