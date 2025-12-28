Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти на улице Баныкина, 9а, снесли кафе-бар "Эдем"
В России введут штрафы за лишние сим-карты
Путин подписал закон о домовых чатах в MAX
Сварщик из Самарской области получил бриллиантовую сову
В Самарской области 28 декабря нефтевоз съехал в кювет
В Сызрани 29 декабря закроют железнодорожный переезд
почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках
В Самарской области возбудили дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре
  • Персональные данные

Вулкан Этна выбросил лаву на 400 метров на Сицилии

192
Вулкан Этна выбросил лаву на 400 метров на Сицилии

Вулкан Этна на острове Сицилия вновь проявил активность: очередной всплеск выбросил лаву на высоту до 400 метров, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

По данным института, в северо-восточном кратере в 14:15 по всемирному времени 27 декабря зафиксирован новый эпизод фонтанирования лавы. Возникли лавовые струи высотой до 400 метров, а поток дымa и пирокластического материала поднялся на несколько километров над вершиной вулкана, после чего был унесен ветром в западном направлении, передает РИА «Новости».

Ingv отмечает, что новая фаза активности Этны началась еще 24 декабря. Из-за густой облачности эксперты не могут в полной мере оценить происходящее, однако камеры наблюдения зафиксировали выбросы раскаленного материала. К вечеру субботы камеры продолжали фиксировать мощные и непрерывные вспышки в районе северо-восточного кратера.

Пока деятельность вулкана не оказала влияния на работу ближайшего аэропорта города Катания. Однако для авиаузла установлен самый высокий – красный – уровень тревоги по международной классификации организации безопасности полетов Vona.

Фото pxhere.com

