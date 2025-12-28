Вулкан Этна выбросил лаву на 400 метров на Сицилии

Вулкан Этна на острове Сицилия вновь проявил активность: очередной всплеск выбросил лаву на высоту до 400 метров, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

По данным института, в северо-восточном кратере в 14:15 по всемирному времени 27 декабря зафиксирован новый эпизод фонтанирования лавы. Возникли лавовые струи высотой до 400 метров, а поток дымa и пирокластического материала поднялся на несколько километров над вершиной вулкана, после чего был унесен ветром в западном направлении, передает РИА «Новости».

Ingv отмечает, что новая фаза активности Этны началась еще 24 декабря. Из-за густой облачности эксперты не могут в полной мере оценить происходящее, однако камеры наблюдения зафиксировали выбросы раскаленного материала. К вечеру субботы камеры продолжали фиксировать мощные и непрерывные вспышки в районе северо-восточного кратера.

Пока деятельность вулкана не оказала влияния на работу ближайшего аэропорта города Катания. Однако для авиаузла установлен самый высокий – красный – уровень тревоги по международной классификации организации безопасности полетов Vona.

Фото pxhere.com