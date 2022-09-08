Врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы II

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Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, передает ТАСС.

"После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", - говорится в распространенном в четверг заявлении Букингемского дворца.

В свою очередь премьер-министр страны Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летнего монарха заявила, что "мысли народа Великобритании" с Елизаветой II. Спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл подчеркнул, что молится за здоровье королевы. Свои пожелания здоровья монарху также высказали члены британского кабмина и представители оппозиции.

В среду Елизавета II по совету врачей перенесла запланированное на вечер того же дня заседание Тайного совета - органа советников британского монарха - в онлайн-формате. Как сообщил Букингемский дворец, после аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс 96-летнему монарху было рекомендовано отдохнуть.

Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывает проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована и провела сутки в одной из лондонских больниц. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. В июле Елизавета II отменила свое запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме, а на прошлой неделе пропустила традиционные Игры горцев в местечке Бремор на северо-востоке Шотландии.

В связи с "проблемами с передвижением", которые испытывает Елизавета II, она впервые за время своего правления утвердила нового премьер-министра не в Букингемском дворце в Лондоне, а в замке Балморал, где она традиционно проводит вторую половину лета и начало сентября.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/"Известия"