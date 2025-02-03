Вильфанд: 2025 год может войти в пятёрку самых жарких

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Текущий год может войти в пятёрку или тройку самых жарких на планете.

Об этом РИА Новости сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, существует прогноз, согласно которому 2025 год займёт второе место.

«Серьёзно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года», — заявил Вильфанд.

Ранее он сообщил, что в мире наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Оно влияет на погоду почти во всех странах.