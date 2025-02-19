Вероятность столкновения с Землей астероида 2024 YR4 стала выше

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Вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 увеличилась до 3,1%. Об этом сообщает центр по изучению объектов, сближающихся с Землей, который принадлежит американскому космическому агентству НАСА.

Ранее в НАСА заявили, что вероятность столкновения этого астероида с нашей планетой в 2032 году выросла с 1 до 2,3%​​​. Сейчас из таблицы, которая размещена на официальном сайте центра, следует, что вероятность столкновения в 2032 году увеличилась до 3,1%.

30 января в НАСА заявили, что открытый в декабре 2024 YR4 на данный момент является единственным астероидом, вероятность столкновения которого с Землей превышает 1%. По данным агентства, его диаметр может достигать 90 метров, пишет Смотрим.